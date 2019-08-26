رياضة | مقر البعثة الطبية المصرية حديث دورة الألعاب الإفريقية في المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقر البعثة الطبية المصرية حديث دورة الألعاب الإفريقية في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت البعثات المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب بالعيادة الطبية للبعثة المصرية في مقر إقامة البعثات بالجامعة الدولية بمدينة الرباط حيث البعثة المصرية الوحيدة التي خصصت عيادة تضم كافة إحتياجات اللاعبين.

حرصت بعثة مصر على أن تخصص أحد الغرف كمقر طبي للاعبين لمتابعة حالتهم حيث يتم عمل تقرير يومي بحالة اللاعبين والإصابات والمتابعات اليومية.

قام دكتور حسن كمال رئيس البعثة الطبية ورئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية بتوزيع الأطباء المتواجدين يوميا على أماكن المنافسات التي تقام في عدة ملاعب وصالات للتواجد مع اللاعبين لمواجهة الإصابات الطارئة وهو ما أشاد به جميع اللاعبين والمدربين والمسؤلين عن البعثة المصرية.

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إصطحبت البعثة الطبية معها من مصر كافة الأدوية والأدوات والإحتياجات بجانب توفير سرير طبي من المغرب.

تحرص البعثة الطبية على متابعة تناول اللاعبين للأدوية لتجنب الأدوية التي تدخل ضمن المنشطات خاصة في حالات نزلات البرد التي يتعرض لها اللاعبين.

ويرأس البعثة الطبية الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية وأعضاء اللجنة الدكتور أحمد مسعد والدكتورة أماني عبدالفتاح والدكتور أحمد سعودي والدكتور احمد ابو الفضل وعصام الشناوي أخصائي علاج طبيعى وزينب عبد الحليم اخصائية علاج طبيعى وقدرى المر اخصائي علاج طبيعى و يصاحب منتخب كرة اليد عمرو عصام اخصائي علاج طبيعى.

تقام منافسات دورة الألعاب الإفريقية في كازابلانكا وسلا والرباط والجديدة.