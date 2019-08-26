رياضة | "بديل عبد الشافي".. الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قبل غلق الميركاتو

كشفت صحف سعودية صباح اليوم عن كون نادي أهلي جدة قد أصبح قريب للغاية من الحصول على خدمات لاعب برازيلي في مركز الظهير الأيسر من أجل سد الفراغ الذي تركه لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك الحالي محمد عبد الشافي والذي رحل عن صفوف أهلي جدة في الصيف الجاري.

وأشارت التقارير، إلى كون أهلي جدة قد وجد ضالته في اللاعب "رينالدو دا سيلفا"، والذي يلعب في صفوف نادي ساو باولو"البرازيلي، ومن المتوقع بأن يصل اللاعب إلى المملكة العربية السعودية خلال الساعات المقبلة من أجل أن يوقع على عقود إنتقاله إلى صفوف النادي الأهلي.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "الرياضية السعودية"، بأن نادي أهلي جدة قد قرر الإستغناء عن اللاعب الصربي المحترف "دانييل ألكسيتش"، وذلك من أجل أن يضم لاعب أجنبي جديد في قائمته قبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية.