رياضة | الأهلي يصدم سليماني كوليبالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يصدم سليماني كوليبالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل مهدي العجيمي مدير الكرة بالفريق الأول لنادي النجم الساحلي التونسي إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين لعقد جلسة مع مسئولي النادي الأهلي، وإنهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الفريق الهارب والمنضم للفريق التونسي بالانتقالات الجارية.

ومن المقرر أن يعقد العجيمي جلسة مع عدلي القيعي مسئول التعاقدات بالنادي الأحمر، مساء اليوم لإنهاء الملف الشائك والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ويتمكن اللاعب من المشاركة بعد ذلك بالمباريات.

وهرب كوليبالي، من الاهلي في مايو 2017 دون الحصول على إذن من الجهاز الفني أو النادي، متهما الحياة بمصر بالعنصرية وتعرضه للمضايقات داخل النادي.

Advertisements

وتقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية للفيفا، ليحصل على حكم بتغريم اللاعب الإيفواري 1.4 مليون دولار ، لينضم بعدها اللاعب إلى بارتيك ثيسل الاسكتلندي، قبل أن ينضم للنجم الساحلي بالانتقالات الحالية.

ورفض النادي الأهلي مقترح من نظرائهم النجم الساحلي، بتسديد 900 ألف دولار حيث يتم دفع 200 ألف دولار عند التوقيع، وبعدها يتم تقسيط المبلغ المتبقي 700 ألف دولار على خمسة سنوات.

وجاء رفض الفريق الأحمر بسبب عدم منطقية المقترح والتمسك بمبلغ الغرامة كاملة حتي يتم حل الأمر بشكل ودي ورفع الأيادي عن اللاعب وتمكنه من المشاركة بالمباريات.