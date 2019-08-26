رياضة | خطوة جديدة تقرب إريكسين من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة جديدة تقرب إريكسين من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير، بالدفاع عن قراره بشأن استبعاد النجم الدنماركي كريستيان إريكسن من التشكيل الأساسي أمس امام نيوكاسل في البريميرليج.

وشارك اللاعب الدنماركي بعد مرور 62 دقيقة، لكنه لم ينجح في مساعدة توتنهام على تجنب هزيمته الأولى هذا الموسم ، وذكرت تقارير أن ريال مدريد يسعى للتعاقد معه.

وقال بوكيتينو إنه لا يدري إن كان إريكسن سيلعب مع توتنهام مجددا ام لا ،لكنه لا يعتقد أن قرار الإبقاء على اللاعب الدنماركي بين البدلاء، كان وراء الهزيمة.

Advertisements

وتابع مدرب توتنهام خلال مؤتمر صحفي " في وجود كريستيان نفوز ونخسر في العديد من المباريات. إذا فزنا 3-0 لا أحد يتحدث عن لاعب بعينه".

واضاف "لا يمكنني إيجاد أعذار تتعلق باستمرار فترة الانتقالات لتبرير الأداء أو الهزيمة".

وانهى "الموقف ليس سهلا. نعرف أن ذلك قد يؤثر على المجموعة لكننا ندرك أن كل شيء سينتهي في غضون 10 أيام".