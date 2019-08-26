رياضة | المقاصة: نغادر للإسكندرية ومباراة الزمالك في موعدها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة: نغادر للإسكندرية ومباراة الزمالك في موعدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر القاهرة فريق الكرة بنادي مصر المقاصة صباح اليوم الإثنين متوجهًا إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق مبكر استعداد لمباراة الزمالك ، المقرر اقامتها بعد غد الاربعاء باستاد برج العرب في دور ال 8 لبطولة كأس مصر.

وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أن مباراة الزمالك في موعدها المحدد مسبقا بعد غد الأربعاء ولم تتلق المقاصة أية خطابات رسمية من مسئولي اتحاد الكرة يفيد بتأجيل موعد المباراة ، وعلي العكس تم الاتصال بمسئولي للاتحاد وأفادوا ان المباراة في موعدها الأربعاء المقبل.

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وأوضح مدير الكرة أن المقاصة يواصل استعداداته بقوة في معسكره المغلق بالاسكندرية لمواجهة الزمالك ، وهناك حالة تركيز من جميع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة احمد حسام ميدو ، والروح العالية لتحقيق الفوز والصعود للدور قبل النهائي والفوز بالكأس.

وكان أحمد حسام ميدو ، المدير الفني لفريق المقاصة ، قد اختار 21 لاعبا للمباراة والدخول بمعسكر الاسكندرية هم : أحمد عادل عبدالمنعم - محمود حمدي - محمد كوكو - عصام صبحي - أحمد عبد العزيز مودي - شريف حازم - هاني سعيد - عاصم سعيد – أحمد ياسين - احمد محسن - مصطفي شبيطة - صلاح ريكو – خالد أوتشو – باولن فوافي - ميدو جابر - محمد إبراهيم - صلاح عاشور - أودو موسيس - عبد الله مجدي - صلاح أمين - عمرو مرعي