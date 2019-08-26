رياضة | وليد أزارو يصدم الأهلي في رحيله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد أزارو يصدم الأهلي في رحيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى المغربي وليد أزارو موافقته على مقترح النادي لأهلى بخروجه معاراً لمدة موسم مشترطاً الحصول على نفس راتبه الحالى مع الفريق الأحمر فى أياً من الأندية التي ترغب فى استعارته.

وتحفظ وليد أزارو على شرط الأهلى لإعارته وهو تمديد عقده الذي ينتهي بعد موسمين لمدة موسم أخر مؤكداً أن هذا الأمر مرفوض بالنسبة اليه.

وتلقى اللاعب هجوم حاد من قبل الجماهير، خلال الأيام الماضية على خلفية تصارعه على إهدار الفرص السهلة واتهامه بخروج الفريق من كأس مصر.