رياضة | ميسي يغيب عن مران برشلونة الجماعي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يغيب عن مران برشلونة الجماعي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمرار غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، في الغياب عن تدريبات الفريق اقبل مواجهة اوساسونا في الدوري الاسباني.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية "سبورت"، أن برشلونة واصل التدريبات صباح اليوم الإثنين، تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي، استعداداً للمباراة المقبلة أمام نظيره أوساسونا.

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وتابعت الصحيفة أن البرغوث الأرجنتيني مازال يغيب، ولم يتدرب رفقة الفريق، بعدما تعرض لانتكاسة قبل ساعات من مباراة ريال بيتيس.

وأكملت أن تدريبات البرسا شهدت تواجد الثنائي الشاب كارليس بيريز وأنسو فاتي، بعد تألقهما أمس أمام ريال بيتيس، والتي انتهت بفوز البارسا بخماسية.

واشارت الى أن الحارسين إيناكي بينا وأرناو تيناس، ولاعب الوسط فيران سارسانيداس، والياباني هيروكي آبي، تواجدا في التدريبات الصباحية لبرشلونة .