رياضة | "جوميز" مدرب الأهلي المحتمل.. عدو "غالي" وسقوط أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جوميز" مدرب الأهلي المحتمل.. عدو "غالي" وسقوط أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب البرازيلي ريكاردو جوميز من تدريب الأهلي بعد رحيل مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته بعد الخروج من دور الـ16 لكأس مصر أمام بيراميدز.

مسيرة ريكاردو جوميز

- درب جوميز فريق النصر السعودي موسم 2017 واحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي ولعب حسام غالي قائد الأهلي سابقًا معه مباراة واحدة أمام أهلي جدة وهو ما يعكس عدم الاعتماد عليه

- خسر ريكاردو جوميز مع النصر السعودي الزمالك 2-1 في البطولة العربية عام 2017

- بدأ ريكاردو جوميز التدريب مع نادي باريس سان جيرمان 1996-1998 وفاز معه بكأس فرنسا وكأس رابطة دوري المحترفين

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- تولى ريكاردو جوميز 6 أندية برازيلية مختلفة من 1998 إلى 2004 أبرزها فلومينيسي وفلامنجو وقاد منتخب البرازيل الأوليمبي 2002-2004

- توج جوميز بكأس دو نورديستي عام 1999 ، كأس بيناتو البرازيلي 1999 مع فريق فيتوريا البرازيلي

- فاز مع فريق بوردو الفرنسي في الفترة من 2005 حتي 2007 وفزا برابطة المحترفين الفرنسية

- حقق مع فاسكو دي جاما البرازيلي بطولة كأس البرازيل 2011