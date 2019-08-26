رياضة | وصول بعثة بيراميدز إلى مطار القاهرة بعد الفوز على إيتوال الكونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول بعثة بيراميدز إلى مطار القاهرة بعد الفوز على إيتوال الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى مطار القاهرة صباح اليوم على متن طائرة خاصة قادمة من الكونغو بعد مواجهة إيتوال في إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

ونجح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز على مضيفه إيتوال أمس بهدف نظيف للاعبه إسلام عيسى ليضمن العبور لدور الـ٣٢ من البطولة.

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وسيلاقي بيراميدز نظيره شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ٣٢ من الكونفدرالية حيث ستقام مباراة الذهاب في مصر والإياب في الجزائر.