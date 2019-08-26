رياضة | المقاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": لا نعلم شيئا عن تأجيل مباراة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": لا نعلم شيئا عن تأجيل مباراة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف بكري سليم مدير عام نادي مصر للمقاصة عن حقيقة تأجيل مباراة الفريق أمام نادي الزمالك في دور الثمانية من بطولة كأس مصر بدلًا من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبل.

وقال بكري سليم لـ"الخليج 365 الرياضي: "لم يحدث أي تأجيل للمباراة ولم يتم إبلاغنا بذلك والفريق في طريقه للإسكندرية خلال تلك اللحظات ونستعد للمباراة بصورة طبيعية في موعدها المحدد يوم الأربعاء المقبل".