رياضة | بيراميدز يحدد حجم إصابة عبد الله بكري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يحدد حجم إصابة عبد الله بكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض عبد الله بكري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمس أمام إيتوال الكونغولي.

واضطر بكري لمغادرة المباراة في الدقيقة ٢١ متأثرًا بالإصابة ليحل زميله أحمد أيمن منصور بديًلا له.

ومن المقرر أن يخضع بكري لبرنامجي تأهيلي للتعافي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية والعودة للتدريبات الجماعية.