شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العاصي: خضنا تجربة ألميريا بنفس ما فعلناه في بيراميدز والان مع التفاصيل

عبر محمد العاصي، المدير التنفيذي لنادي الميريا الإسباني، عن سعادته بالتجربة الجديدة في الليجا برفقة المستشار تركي آل الشيخ مالك النادي.

وكان تركي آل الشيخ قد قام بشراء نادي ألميريا الإسباني بعد بيع نادي بيراميدز المصري.

وخلال مداخلة تلفزيونية لبرنامج الحكاية المذاع عبر قناة ام بي سي مصر قال العاصي: "خضنا عدة مباريات بشكل جيد، نسعى للصعود إلى الليجا الموسم المقبل، ليس لدينا خيار آخر".

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وقال العاصي: "حافظنا على اللاعبين المميزين في صفوف النادي، نفس ما فعلناه مسبقًا في بيراميدز بالحفاظ على العناصر الجيدة مع إضافة الجدد".

وأضاف: "الفريق ستكتمل جميع عناصره خلال الفترة القليلة المقبلة".

وعن ضم لاعبين مصريين قال العاصي: "القوانين تعامل المصريين ودول شمال أفريقيا كأجانب ومع عدم وفرة مقاعد كثيرة في الفريق لذلك يصعب تواجدهم".