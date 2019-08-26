يوفنتوس يتدخل لضم صفقة أخرى من باريس سان جيرمان بعد نيمار

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الإثنين 26 أغسطس 2019
يشهد الصيف الحالي مفاوضات مكثفة لإبرام صفقات متبادلة بين باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.
وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أنه بعد اهتمام اليوفي بضم نيمار جونيور، وما يقابله من تفكير العملاق الباريسي في التعاقد مع باولو ديبالا، فإن هناك صفقة ثالثة محتملة تلوح في الأفق.
وكشفت أن إدارة السيدة العجوز أبدت اهتمامها بضم ستانلي إنسوكي ظهير أيسر سان جيرمان، إلا أن ما يعرقل الصفقة رغبة اللاعب الشاب (20 عاما) في تغيير الشركة التي تدير أعماله.
وأضافت أن نيس يرغب في ضم إنسوكي، لكن الإدارة الرياضية بالنادي الباريسي ترفض إعارته مع تفعيل بند الشراء، خاصة أن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي تقدم بعرض قيمته 11 مليون يورو لضم اللاعب الشاب قبل عدة أسابيع.
ولفتت إلى نيس يبقى الأوفر حظا في ضم ستانلي إنسوكي، إلا أن مسؤولي باريس سان جيرمان يحتفظون بورقة التفاوض مع يوفنتوس ربما لتسريع إيقاع الصفقة.
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