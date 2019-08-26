صفقة فيرنر الجديدة لا تحمي لايبزيغ من امكانية خسارته

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الإثنين 26 أغسطس 2019
يبدو ان صفقة تيمو فيرنر الجديدة مع لايبزيغ لا تحمي النادي الالماني من امكانية خسارة المهاجم.
ووقع الدولي الألماني صفقة جديدة لعام 2023 وسط اهتمام طويل الأجل من بايرن ميونيخ وليفربول.
ومع ذلك، تقول BILD إن عقد فيرنر يتضمن أيضًا شرط بيع ينخفض عامًا بعد عام.
فقد تم تحديد الشرط الحالي للصفقة بمبلغ 60 مليون يورو. ومن سنة إلى أخرى، سوف ينخفض المبلغ.
لكن، في المقابل، تم تعديل راتب فيرنر، بحيث بات المهاجم الآن يتقاضى 7 ملايين يورو في الموسم.
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