بالصور.. القصة الكاملة لخيانة واين روني لزوجته مجداد

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الإثنين 26 أغسطس 2019

تواجد لاعب مانشستر يونايتد السابق واين روني و لاعب نادي واشنطن دي سي الامريكي الحالي، على مصعد في الفندق مع امرأة سمراء في الساعة 5:30 صباحًا بعد الحفلات التي استمرت سبع ساعات، الليلة.



وشملت ليلته مع زملائه زيارات إلى ناديين ليلي ، والدردشة مع ثلاث فتيات والقفز في الجاكوزي في شقة بال.

شوهد روني وهو يسقط الروم ويشير إلى لاعبين آخرين في أحد الأندية حيث شوهد وهو يرتاح إلى امرأة سمراء أخرى.

الصور لن تسير على ما يرام مع زوجة كولين وهي تنتظر عودته إلى إنجلترا من فترة عمله في أمريكا.

كان مهاجم مانشستر يونايتد وإنجلترا السابق وزملاءه في فريق دي سي يونايتد في مدينة فانكوفر الكندية نهاية الأسبوع الماضي لمباراة خسروها 1-0.

بدأت المجموعة المساء في حوالي الساعة 10:30 مساءً مع العشاء في مقهى، بعد بضع ساعات توجهوا بسيارة أجرة إلى منطقة جرانفيل الحيوية حيث شارك النجوم في منطقة VIP في ملهى Twelve West.

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وقال مصدر بالنادي: "لقد بدأوا جميعهم في الوقوف في طوابير ثم وضع اللاعبون في خط الشخصيات المهمة.

"يمكنك أن ترى أن الإدارة كانت تعتني بهم وقد وصلوا بسرعة كبيرة.

"في الداخل ، تم وضعهم في منطقة لكبار الشخصيات ، حيث يقومون بخدمة القناني وعلى مقربة من المكان حيث توجد فتيات يرقصن على المنصة المرتفعة. بدا الأمر وكأنه ليلة للأولاد وكان الرجال يتناولون بعض المشروبات ويصطادون بعضهم بعضًا.

"قضى واين بعض الوقت مع هوديي رأسه ونظر إلى هاتفه وهو جالس على ظهر أريكة وقدميه على المقعد.

بدا الأمر كما لو كانت تعرف من هو. كانوا يتحدثون عن كثب ، ولم يكن يتحدث مع أي شخص آخر لفترات طويلة. كان هذا حوالي 2 أو 3:00. كانوا يضعون أيديهم حول بعضهم البعض قليلاً.

بالتأكيد بدا الأمر أكثر من مجرد تفاعل مع أحد المعجبين الذين حضروا إليه.

كانت تميل إليه وتهمس في أذنه وذراعيه حول خصرها من الخلف عند نقطة واحدة.