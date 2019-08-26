والد انسو فاتي يكشف تفاصيل مفاوضات ريال مدريد مع نجله

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الإثنين 26 أغسطس 2019
نقلت صحيفة الماركا الاسبانية عن والد لاعب نادي برشلونة انسو فاتي حديثه عن ابنه الى الكامب نو، حيث اشار والد اللاعب بوري عن اهتمام نادي ريال مدريد بالحصول على خدمات انسو الذي يبلغ من العمر 16 عاما.
واكد والد اللاعب ان حلمه كان ان يلعب في الكامب نو، ليطلب بوري من نادي برشلونة التوقيع مع انسو عندما كان في اشبيليه.
وقال بوري:" انه اجمل ايام حياتي، عندما اخبرني انسو ان ارنستو فالفيردي تحدث معه، لقد بدأت ابكي، كما زوجتي، بينما كنا في السماء بعد دخوله الى ارض الملعب ".
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