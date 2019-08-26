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والد انسو فاتي يكشف تفاصيل مفاوضات ريال مدريد مع نجله

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الإثنين 26 أغسطس 2019

نقلت صحيفة الماركا الاسبانية عن والد لاعب نادي ​​ انسو فاتي حديثه عن ابنه الى ​الكامب نو​، حيث اشار والد اللاعب بوري عن اهتمام نادي بالحصول على خدمات انسو الذي يبلغ من العمر 16 عاما.

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واكد والد اللاعب ان حلمه كان ان يلعب في الكامب نو، ليطلب بوري من نادي برشلونة التوقيع مع انسو عندما كان في ​اشبيليه.

وقال بوري:" انه اجمل ايام حياتي، عندما اخبرني انسو ان ​ارنستو فالفيردي​ تحدث معه، لقد بدأت ابكي، كما زوجتي، بينما كنا في السماء بعد دخوله الى ارض الملعب ".

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