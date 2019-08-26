فرمان هام من كلوب بشأن تدريب ليفربول

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الإثنين 26 أغسطس 2019

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول اليوم الاثنين إنه يعتزم الحصول على راحة من التدريب لمدة عام لإستعادة طاقته بعد انتهاء مهمته مع بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتولى كلوب مسؤولية ليفربول في 2015 ويرتبط بعقد حتى 2022 وقاد النادي للحصول على لقب دوري الأبطال الموسم الماضي والمنافسة حتى آخر رمق على لقب الدوري الانجليزي الممتاز حيث حقق المركز الثاني بعد مانشستر سيتي.

وأبلغ كلوب مجلة كيكر الألمانية "أملك طاقة كبيرة لكن لدي مشكلة واحدة. لا أستطيع التعامل مع الأمور بشكل جزئي فإما أن أكون في كامل طاقتي وأقدم كل ما عندي أو أفعل عكس ذلك".

وتابع "عندما أشعر أني لا أستطيع الاستمرار لفترة أطول سأحصل على راحة لمدة عام".

وانضم كلوب إلى ليفربول بعد فترة ناجحة مع بروسيا دورتموند فاز خلالها بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني مرتين وكأس ألمانيا مرة واحدة وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا في 2013.

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ويتصدر ليفربول، الذي لم يفز بالدوري الانجليزي الممتاز منذ 1990، الترتيب حاليا بتسع نقاط من ثلاث مباريات متفوقا بنقطتين على غريمه سيتي حامل اللقب.

وحال فوزه بالدوري الممتاز هذا الموسم بعد لقب دوري الأبطال سيصبح كلوب واحدا من أنجح المدربين منذ عقود في ليفربول.

وقال كلوب "بعد هذه الراحة لمدة عام سأتخذ قرارا. لكن هناك فرصة كبيرة لان استعيد كامل طاقتي وبعدها أستطيع القيام بعملي على النحو الذي أرغبه".

ويشتهر كلوب بطريقته الحماسية خارج الخطوط والتي وضعته في بعض الأحيان في مشاكل مع الحكام.

وربطت تكهنات في السابق المدرب البالغ من العمر 52 عاما باحتمال تدريب المنتخب الألماني وبايرن ميونيخ.