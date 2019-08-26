فلامينجو يتصدر الدوري البرازيلي بثلاثية في شباك سييارا

Advertisements

الإثنين 26 أغسطس 2019

كتب وكالات

اعتلى فريق فلامينجو صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بعدما تغلب على سييارا 3 / صفر مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينيتش) في المرحلة السادسة عشر من المسابقة.



وفي مباراتين أخريين، تعادل أفاي مع كورينثيانز باوليستا 1 / 1 وألاجانو مع كروزيرو بالنتيجة نفسها.

ورفع فلامينجو رصيده إلى 33 نقطة ليحتل المركز الاول بفارق الاهداف امام سانتوس، بينما تجمد رصيد سييارا عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.

Advertisements

وسجل الأهداف الثلاثة لفلامينجو في شباك سييارا، بابلو ماري وجابرييل باربوسا وجيورجيان دي أراسكايتا في الدقائق 22 و35 و90 .

وأنقذت النيران الصديقة فريق ألاجانو من الهزيمة أمام كروزيرو، حيث تقدم كروزيرو عن طريق فريد جويديس في الدقيقة 11 ثم أدرك ألاجانو التعادل في الثواني الأخيرة من المباراة بهدف سجله فابريسيو برونو لاعب كروزيرو بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع ألاجانو رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير مقابل 15 نقطة لكروزيرو في المركز السادس عشر.

كذلك تعادل أفاي مع كورينثيانز باوليستا 1 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى سبع نقاط في المركز العشرين الأخير مقابل 28 نقطة لكورينثيانز في المركز الخامس.

وتقدم كورينثيانز بهدف سجله فاجنر لوف في الدقيقة 77 ثم تعادل أفاي بهدف للاعب ريتشارد فرانكو في الدقيقة 60 .