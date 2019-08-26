آخر أخبار الدوري السعودي والكرة العربية اليوم 26-8-2019 أبرزها النصر أمام السد

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الإثنين 26 أغسطس 2019

يقدم موقع الخليج 365 أبرز ما جاء من أخبرا في الكرة السعودية وما يخص الدوري السعودي، على مر 24 ساعة الماضية، ونبدأها بفريق النصر اليوم ضد السد القطري.



1 البداية مع النصر، والذي يواجه اليوم السد القطري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث عقد المدير الفني للفريق روي فيتوريا مؤتمرًا صحفيًا الأحد للحديث عن المباراة

واختتم الفريق تدريباته لمواجهة السد والتي يحتضنها استاد الملك فهد الدولي بالرياض وقال فيتوريا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للقاء السد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا: "لدينا خيارات كثيرة دفاعياً عكس الهجوم".

وأضاف: "مباريات مثل هذه تتحكم فيها التفاصيل الصغيرة ويجب أن نحتفظ بتركيزنا في مباريات الذهاب والإياب".

2- ويعقد المدير الفني للاتحاد، التشيلي لويس سييرا مساء الاثنين مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن مواجهة الهلال في في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا. ويستضيف الاتحاد، الثلاثاء، نظيره الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الفريق واصل تدريباته، الأحد، استعدادًا للقاء، فيما أقام نائب رئيس النادي أنمار الحائلي مأدبة عشاء للاعبي الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري في منزله. وغادر لاعبو الهلال إلى جدة استعدادًا لمواجهة الاتحاد، الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

3- وعقدت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين اجتماعًا مع ممثلي الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2019م وذلك لمناقشة لقاءات الأندية المقبلة على المستويين المحلي والقاري. وشهد الاجتماع حضور كل من فيصل الفرشان إداري الفريق الأول في نادي الهلال و أحمد الغامدي نائب مدير إدارة الكرة في نادي النصر وفيصل عقيلي إداري الفريق الأول في نادي الاتحاد، حيث تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على وضع خطة لتعديل مواعيد المباريات في حال تأهل فريق أو

أكثر من فريق إلى دور الأربعة أو نهائي دوري أبطال آسيا، وتم الاتفاق على التعديلات التالية:

نادي الهلال:

في حال تأهل الفريق إلى دور الأربعة في دوري أبطال آسيا يتم تأخير مباراة الاتفاق والهلال في الجولة السادسة يوم واحد لتقام السبت 05/10/2019 ويتم تأخير مباراة الهلال والنصر في الجولة الثامنة يومين لتقام الأحد 27/10/2019م.

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4- وأعلن نادي الشباب عن إصابة لاعبه الكولومبي دانيلو أسبريا وقال نادي الشباب عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن أسبريا تعرض لكدمة في إصبع القدم ستؤدي إلى غيابه عدة أيام.

5- وبدأ لاعبو فريق العدالة تحضيراتهم لمواجهة ضمك المقرر لها الخميس في الجولة الثانية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وركز التونسي إسكندر القصري مدرب العدالة خلال المران على تصحيح الأخطاء التي ارتكبها الفريق خلال لقاء الأهلي، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.

وخضع لاعبو العدالة لتدريبات بدنية لرفع المعدل اللياقي.

6- أعلن نادي الرائد تعاقده مع اللاعب متعب المطلق بعقد لمدة 3 سنوات. وقال نادي الرائد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن إدارة النادي وقعت مع المطلق لثلاث سنوات.

ويلعب المطلق في مركز الظهير الأيمن ويبلغ من العمر 22 عاماً.

7- وطالب المدير الفني للوحدة، سفيتانوفيتش، لاعبيه بنسيان الخسارة أمام الاتفاق في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخسر الوحدة أولى مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2-0 أمام الاتفاق السبت.

وقال الوحدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن فريق عاد للتدريب اليوم الأحد بملعب رديف الجوهرة تحت قيادة المدرب ماريو سفيتانوفيتش.

8- واستأنف الفريق الأول بنادي الفيحاء تدريباته بعد مواجهته أمام الفيصلي في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والتي انتهت بالتعادل السلبي.

واجتمع سيماو مع لاعبي فريقه قبل انطلاق المران لمناقشة أداء الفريق في لقاء الفيصلي.

وكان الفيحاء قد تعادل سلبياً مع الفيصلي في الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت.