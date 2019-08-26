انتر ميلان يسابق الزمن لإنجاز صفقة مانشستر يونايتد

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الإثنين 26 أغسطس 2019

يسعى ​إنتر ميلان​ الى اقفال صفقة التعاقد مع مهاجم ​مانشستر يونايتد​، ​الكسيس سانشيز​ يوم الأربعاء.



وقالت صحيفة "مانشستر ديلي نيوز" إن إنتر قد أعاد فتح المحادثات حول سانشيز حيث يتطلع لإتمام صفقة قرض خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

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ويريد يونايتد أن يدفع إنتر أكبر شريحة من أجور سانشيز التي تبلغ تكلفتها 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا لإجراء هذه الخطوة هذا الأسبوع.

ويريد يونايتد أن يدفع إنتر ما لا يقل عن 5 ملايين جنيه استرليني من أجور سانشيز في صفقة القرض مع خيار 15 مليون جنيه استرليني لجعل الانتقال دائما في الصيف المقبل.

ولكن حتى الآن لم يستطع إنتر ان يلبي هذه الأرقام، لكن يبدو الآن انه بات جاهزًا للعودة إلى طاولة المفاوضات مع استماتة سانشيز للرحيل عن أولد ترافورد.