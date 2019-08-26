ثنائية إبراهيموفيتش تقود جالاكسي للتعادل مع لوس أنجليس إف.سي في الدوري الأمريكي

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الإثنين 26 أغسطس 2019

سجل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ثنائية قاد بها لوس أنجليس جالاكسي إلى التعادل مع لوس أنجليس إف.سي 3 / 3 مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.



وفي مباراتين اخريين، تغلب دالاس على هيوستن دينامو 5 / 1 وكولومبوس كرو على سينسيناتي 3 / 1 .

ورفع جالاكسي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس بمجموعة الغرب بينما تجمد رصيد لوس انجليس إف.سي عند 62 نقطة في صدارة المجموعة نفسها.

وسجل الاهداف الثلاثة لجالاكسي، زلاتان إبراهيموفيتش (الهدفان الأول والثاني) في الدقيقتين الثانية و15 وكريستيان بافون في الدقيقة 16 .

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بينما سجل الاهداف الثلاثة للوس أنجليس إف.سي، لطيف بليسينج (الهدفان الاول والثاني) في الدقيقتين 12 و45 وكارلوس فيلا في الدقيقة 53 .

ورفع دالاس رصيده في المركز السابع بمجموعة الغرب إلى 40 نقطة إثر فوزه 5 / 1 على هيوستن دينامو الذي تجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز العاشر بالمجموعة نفسها.

وسجل الاهداف الخمسة لدالاس، ريتو زيجلر وخيسوس فيريرا وزدينيك اوندراسك (الهدفان الثالث والرابع) ومايكل باريوس في الدقائق 24 و29 و56 و64 و90 بينما سجل ميمو رودريجيز الهدف الوحيد لهيوستن دينامو في الدقائق 80 .

كذلك تغلب كولومبوس كرو على سينسيناتي 3 / 1 ، حيث تقدم كولومبوس بثلاثة أهداف سجلها جياسي زاردس (الهدفان الأول والثاني) ولويس دياز في الدقائق 22 و33 و45 ثم رد سينسيناتي بهدف سجله كيكوتا ماني في الدقيقة 89 .