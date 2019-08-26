نيكاكسا يقفز للمركز الخامس في الدوري المكسيكي على حساب ديبورتيفو جوادالاخارا

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صعد فريق نيكاكسا إلى المركز الخامس في الدوري المكسيكي لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه ديبورتيفو جوادالاخارا 2 / 1 مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينيتش) في المرحلة السادسة من المسابقة.

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ورفع نيكاكسا رصيده إلى عشر نقاط بينما تجمد رضيد ديبورتيفو جوادالاخارا عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر.

وأنهى نيكاكسا الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما ماكسيميليانو ناهويل سالاس ولويس جاليجوس في الدقيقتين 11 و41، ثم رد ديبورتيفو جوادالاخارا بهدف في الشوط الثاني سجله ديتير فيالباندو في الدقيقة 65 .