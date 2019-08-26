خطوة واحدة تفصل “رينالدو” عن الأهلي السعودي 

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 يقترب النادي الأهلي من التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي رينالدو دا سيلفا؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الموسم الجديد.

ووفقا لإذاعة “يو إف أم” هناك اتفاقًا شبه نهائي بين إدارتي الأهلي وساوباولو البرازيلي لانتقال الظهير الأيسر رينالدو دا سيلفا إلى صفوف الراقي. Advertisements وكان الاهلي عانى في بداية الموسم الحالي بسبب رحيل الظهير الأيسر المصري محمد عبد الشافي وتراجع أداء حسين عبد الغني فيما لم يقتنع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بالوافد الجديد خالد البركة. وكان الأهلي بدأ مشواره في كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الحالي بالتعادل الإيجابي ضد العدالة. Advertisements

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