أسبريا مهدد بالاستبعاد عن الشباب السعودي

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 كشف نادي الشباب السعودي عن إصابة لاعبه الكولومبي دانيلو أسبريا بإصابة بكدمة.

Advertisements وقال نادي الشباب عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي أن أسبريا تعرض لكدمة في إصبع القدم ستؤدي إلى غيابه عدة أيام. يذكر أن الشباب قد حصل على راحة من المران اليوم الأحد على أن يستأنف تدريباته مساء الاثنين. Advertisements

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