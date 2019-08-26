كلوب يكشف عن كلمات الفوز بين الشوطين في مباراة أرسنال

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الإثنين 26 أغسطس 2019
كشف مدرب ليفربول، يورغن كلوب، عما قاله للاعبي الفريق خلال استراحة الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها فريقه على أرسنال 3-1.
وسجل محمد صلاح هدفين في غضون 13 دقيقة من بداية الشوط الثاني ليجعل فريق ريدز يشعر بالراحة خلال الفترة المتبقية من الشوط الثاني.
وقال كلوب انه ابلغ لاعبيه بضرورة زيادة وتيرة اللعب في الشوط الثاني.
وتابع: "قلت للأولاد: كيف تظنون شعور أرسنال بعد اللعب في الشوط الأول بشكل مكثف، وكان عليهم ان يركضوا جيدا".
"وأضاف: "الإيقاع الذي مارسناه في اللعبة من البداية كان لا يصدق حقًا. لم يكن هناك وقت لهم للتنفس".
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