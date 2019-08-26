صدمة موجعة لجماهير النصر السعودي قبل مواجهة السد القطري اليوم

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الإثنين 26 أغسطس 2019

اثار البرتغالي ​روي فيتوريا​ مدرب ​النصر السعودي​ الشكوك بشأن مشاركة مهاجمه ​عبدالرزاق حمدالله​ أمام السد القطري اليوم في ذهاب الدور ربع النهائي من ​دوري أبطال آسيا​ حيث اعلن ان اللاعب معهم لكنه ليس متأكدا اذ كان سيلعب أم لا .



وكان حمد الله تعرض لالتواء في القدم خلال مواجهة فريقه امام ضمك في الجولة الاولى من الدوري.

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ووصف فيتوريا مباراة اليوم بالكبيرة والصعبة وانها رغم كونها ضد خصم جيد يملك لاعبين مميزين فان فريقه ايضا قوي ولديهم الرغبة والإمكانيات التي تؤهلهم للذهاب بعيدا في البطولة.

واضاف ان مثل هذه المباريات تتحكم بها التفاصيل الصغيرة وان عليهم ان يكونوا في كامل تركيزهم في مباراتي الذهاب والإياب لتحقيق الفوز .