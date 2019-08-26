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الإثنين 26 أغسطس 2019
اثار البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي الشكوك بشأن مشاركة مهاجمه عبدالرزاق حمدالله أمام السد القطري اليوم في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا حيث اعلن ان اللاعب معهم لكنه ليس متأكدا اذ كان سيلعب أم لا .
وكان حمد الله تعرض لالتواء في القدم خلال مواجهة فريقه امام ضمك في الجولة الاولى من الدوري.
ووصف فيتوريا مباراة اليوم بالكبيرة والصعبة وانها رغم كونها ضد خصم جيد يملك لاعبين مميزين فان فريقه ايضا قوي ولديهم الرغبة والإمكانيات التي تؤهلهم للذهاب بعيدا في البطولة.
واضاف ان مثل هذه المباريات تتحكم بها التفاصيل الصغيرة وان عليهم ان يكونوا في كامل تركيزهم في مباراتي الذهاب والإياب لتحقيق الفوز .
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كانت هذه تفاصيل خبر صدمة موجعة لجماهير النصر السعودي قبل مواجهة السد القطري اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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