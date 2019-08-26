كلوب يفكر في قضاء فترة راحة بعد انتهاء عقده مع ليفربول

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الإثنين 26 أغسطس 2019
كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أنه يفكر في الحصول على فترة راحة من التدريب عقب انتهاء عقده الحالي مع ليفربول في عام 2022 .
وقال كلوب في مقابلة نشرتها مجلة "كيكر" الألمانية اليوم الاثنين "يجب افتراض ذلك."
وكان كلوب 52/ عاما/ قد تولى تدريب ليفربول في تشرين أول/أكتوبر 2015 بعقد مدته ثلاثة أعوام، وجرى تمديده في وقت لاحق ليستمر حتى 30 حزيران/يونيو 2022 .
وقال كلوب "لدي الطاقة الكافية لما أعمل فيه الآن... ولكن مشكلة واحدة تواجهني: وهي أنني لا أستطيع تقديم القليل. فأنا إما أن أقدم كل شيء أو لا أقدم شيئا."
وأضاف "وإذار رأيت أنني لم أعد أستطيع فعل ذلك، سأتوقف لمدة عام. وبعد ذلك العام يجب اتخاذ القرار."
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