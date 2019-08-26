ليفاندوفسكي يقترب من جيرد مولر ولايبزيج يفوز لأول مرة بأول مباراتين

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الإثنين 26 أغسطس 2019

سجل روبرت ليفاندوفسكي كل أهداف بايرن ميونيخ الخمسة في أول مباراتين للفريق هذا الموسم بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم من بينها ثلاثية في الانتصار 3-صفر على شالكه يوم السبت.



كما سجل اللاعب البولندي هدفين في التعادل 2-2 مع هيرتا برلين في الجولة الأولى.

وجيرد مولر هو اللاعب الوحيد الذي سجل أهدافا أكثر بعد مباراتين حيث أحرز هداف بايرن ميونيخ عبر العصور ستة أهداف في أول مباراتين في موسم 1977-1978.

وسيكون سجل مولر القياسي البالغ 40 هدفا في موسم واحد في 1971-1972 معرضا للتهديد لو واصل ليفاندوفسكي هذا المعدل التهديفي.

وأصبح جيدون سانتشو لاعب بروسيا دورتموند أصغر لاعب في تاريخ دوري الدرجة الأولى الألماني يصل إلى 15 هدفا يوم الجمعة.

وكان اللاعب الدولي الانجليزي يبلغ من العمر 19 عاما و151 يوما عندما هز الشباك في الانتصار 3-1 على كولونيا.

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ومثل دورتموند حقق رازن بال شبورت لايبزيج ست نقاط في أول مباراتين في أفضل بداية له لموسم. ولم يسبق لهذا الفريق الفوز بأول مباراتين في بداية موسم في دوري الدرجة الأولى الألماني أو في الدرجة الثانية أو أي درجة أدنى لعب لها.

وتحوم شكوك بشأن مستقبل أنتي ريبيتش مهاجم اينتراخت فرانكفورت مع ناديه حيث أبدت العديد من الأندية الأوروبية رغبتها في التعاقد معه.

وقال المدير الرياضي فريدي بوبيتش "أبدت العديد من الأندية اهتمامها" مشيرا إلى أن اللاعب الكرواتي البالغ من العمر 25 عاما عبر عن رغبته بشكل أو بآخر "في الانضمام إلى ناد كبير".

وخسر فرانكفورت بالفعل جهود اثنين من مهاجميه البارزين وهما لوكا يوفيتش (إلى ريال مدريد) وسيباستيان ألير (وست هام يونايتد).

تعرض كريستيان هايدل المدير الرياضي السابق في شالكه لسكتة دماغية بينما كان يقضي عطلته في تركيا.

وشغل هايدل، الذي سبق له العمل مع ماينتس لفترة طويلة ومنح يورجن كلوب أول وظيفة تدريبية، منصب المدير الرياضي في شالكه في الفترة من 2016 حتى 2019.