شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يعلن ضم شكري نجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يطير الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مساء اليوم الأثنين إلى كرواتيا للدخول في معسكر إعداد خارجي، في إطار استعدادات ذئاب الجبل للموسم الجديد الذي ينطلق في سبتمبر المقبل، وكان فريق المقاولون قد خاض معسكرين قبل السفر إلى كرواتيا، حيث كان المعسكر الأول في الاسكندرية والثاني في الجبل الأخضر.
وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون و المشرف على فريق الكرة في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 "، أن مسئولو ذئاب الجبل أنهوا الاتفاق مع اللاعب وإدارة الاسماعيلي.
ويصطحب عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون، الصفقات الجديدة في معسكر الفريق، وكان مسئولو ذئاب الجبل قد تعاقدو مع 5 لاعبين وهم محمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق، وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، إبراهيم عادل.
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