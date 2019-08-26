شكرا لقرائتكم أوناجم يطلب شقة في المهندسين ويرفض الإقامة المشتركة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب محمد أوناجم، لاعب الزمالك، من إدارة القلعة البيضاء سرعة توفير شقة خاصة للإقامة بها خلال فترة تواجده بصفوف الفريق الأبيض.

ورفض فكرة الإقامة مع أى من اللاعبين المحترفين فى صفوف الزمالك، حيث تمسك بضرورة توفير شقة خاصة به فى منطقة المهندسين، حسب الاتفاق مع وكيل أعماله عند تعاقده مع الزمالك.

يأتى تمسك أوناجم بشقة خاصة لرغبته فى استقدام بعض أفراد عائلته للإقامة معه فى القاهرة بعض الوقت، الشىء الذى لن يتوفر له حال الإقامة مع أى من زملائه المحترفين.

يذكر أن أوناجم لن يشارك مع الزمالك، فى المباريات الإفريقية قبل يناير المقبل، وذلك بسبب قيده متأخرا فى القائمة الإفريقية للفريق الأبيض.