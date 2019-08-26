تعرف على منافسات المنتخبات المصرية في دورة الألعاب الإفريقية اليوم...

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جدة - عمرو شويل "الخليج 365" يستعرض في التقرير التالي منافسات اليوم للمنتخبات المصرية في دورة الالعاب الافريقية التى تقام بالمغرب وتستمر حتى 31 اغسطس الجارى ألعاب القوى يستهل منتخب العاب القوى منافساته فى الدورة ، حيث يلعب كلا من بسنت حميدة ، و مصطفى رمضان ، و رامى المهددى ، و اسراء عويس ، و ايمان البشل ، و على عبد المجيد ، و شهاب احمد ، و سالم عطية ، و حمادة احمد. الريشة الطائرة يلعب منتخب الريشة الطائرة منافسات الفردى سيدات فى تصفيات البطولة كرة اليد يلعب منتخب كرة اليد رجال مع نظيره نيجيريا فى منافسات ربع النهائى الملاكمة يخوض لاعبى الملاكمة منافسات ربع النهائى فيلتقى عبد الرحمن عرابى مع لاعب الكاميرون و احمد عبد المنعم مع لاعب الجزائر الشطرنج وعلى مستوى الشطرنج يلعب أحمد عبد الشهيد ، و باسم ابراهيم ، و شروق وفا ، و شاهندة وفا تصفيات الفردى. السلاح Advertisements وفى السلاح يخوض كلا من محمد علبد العال و مهاب شوقى ، و مهاب بهجت ويارا الشرقاوى و نور محمد و نهى حسين منافسات النهائى الجمباز تلعب بنات الجمباز منافسات الفرق فى نهائى الدورة الكاراتيه يلعب منتخب الرجال والسيدات منافسات النهائى فى كاتات فردى و جماعى وكوميتيه فردى وجماعى الرماية على مستوى الرماية يلعب أحمد قمر ، و أحمد زاهر ، و ماجى عشماوى ، و سوزان خير الله تنس الطاولة يلعب الرجال و السيدات منافسات الزوجى فى الدور النهائى التنس وعلى مستوى التنس فتقام تصفيات البطولة بمشاركة فردى الرجال و السيدات يذكر أن البعثة المصرية مازالت تتصدر ترتيب الدول المشاركة فى البطولة بعد أن وصل رصيدها الى 85 ميدالية متنوعة ، و مقسمة الى 27 ميدالية ذهبية و37 ميدالية فضية و22 ميدالية برونزية.

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