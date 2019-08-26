المقاصة يحشد أسحلته لمواجهة الزمالك...

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جدة - عمرو شويل يخوض فريق الكرة بنادي مصر المقاصة تدريباته اليوم استعداد لمواجهة نادي الزمالك في ربع نهائي كأس مصر، في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب الأربعاء المقبل. ويخوض المقاصة مراناً مسائياً بفندق إقامة الفريق بالأسكندرية، حيث دخل الفريق الفيومي بمعسكر مغلق ضم 21 لاعباً استعداداً لمواجهة القلعة البيضاء. واللاعبون المختارون هم : أحمد عادل عبدالمنعم و محمود حمدي و محمد كوكو لحراسة المرمى و عصام صبحي و أحمد عبد العزيز مودي - شريف حازم و هاني سعيد و عاصم سعيد و أحمد ياسين و احمد محسن و مصطفي شبيطه و صلاح ريكو و خالد اوتشو – باولن فوافي و ميدو جابر و محمد ابراهيم و صلاح عاشور و اودو موسيس و عبد الله مجدي و صلاح امين و عمرو مرعي .

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