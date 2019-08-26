شكرا لقرائتكم الجبلاية: مباراة الزمالك والمقاصة ستقام فى موعدها.. ولا صحة لتأجيلها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

نفى أسامة إسماعيل مدير المركز الإعلامى باتحاد الكرة والمتحدث الرسمي، ما تردد عن تأجيل لقاء الزمالك والمقاصة في ربع نهائي كأس مصر.

وقال أسامة إسماعيل، إن اتحاد الكرة لم يقرر تأجيل المباراة، مؤكداً إقامتها في موعدها بعد غد الأربعاء في ربع نهائي كأس مصر، ولم يحدث تعديل في ذلك مطلقا حتى الآن.

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كانت الساعات الماضية قد شهدت عددا من الأنباء حول تأجيل اللقاء إلى يوم الجمعة القادم وهو ما نفاه أسامة إسماعيل حيث أكد إن المباراة ستقام فى موعدها ولم يحدث أي تأجيل.