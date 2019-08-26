شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى لـ"سوبر كورة": مبادئ القلعة الحمراء حرمتنى من تدريب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلميذ جوزيه.. هكذا لقبته جماهير الكرة المصرية بعد العلاقة الوطيدة التى جمعت طارق العشرى بالخواجة البرتغالى، وربما لم تكن العلاقة الطيبة بين الثنائى السبب الوحيد فى هذا الربط بينهما، ولكن الطموحات والنتائج الكبيرة والأداء المميز جعل المدير الفنى الحالى لحرس الحدود جديرًا بأن يكون واحدًا من طلاب المدرسة البرتغالية التى حصدت العديد من الإنجازات مع القلعة الحمراء ستظل مضرباً للأمثال فى الكرة المصرية.

طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود هو أحد المدربين الذين يتمتعون بشعبية جارفة بين جماهير الأهلى واحتراماً واسعاً بين باقى الجماهير، على اختلاف انتماءاتهم، فطموحاته وتاريخه التدريبى الحافل بالنتائج الطيبة أجبر الجميع على احترامه وإعادة الحسابات قبل مواجهته لأنه دائماً سيحقق المفاجأة ويقلب الموازين.

العشرى فتح قلبه لـ"سوبر كورة" ليتحدث عن طموحاته مع الحرس فى الموسم الجديد، والأنسب لتولى الإدارة الفنية لمنتخب الفراعنة وموقف الأهلى بعد رحيل لاسارتى والكثير من الأمور.

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