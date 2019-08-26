موقع إيطالي: ليفربول يوافق على رحيل صلاح

فجر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير النجم محمد صلاح، مع فريقه ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، خلال الموسم المقبل.
وأكد الموقع أن مجلس إدارة "الريدز" وافق على رحيل محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم (2019-2020).
وأوضح المصدر أن موافقة ليفربول على رحيل النجم المصري، تأتي في ضوء المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب منذ انضمامه "للريدز" صيف 2017 مقابل 42 مليون يورو، قادما من روما الإيطالي، وسعت أغلبية الأندية الأوروبية الكبرى لضم الفرعون.
وأشار الموقع إلى أن محمد صلاح، 27 عاما، لعب دورا رئيسيا في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة الموسم الماضي، وأحرز لقب هداف "البريمير ليج" في الموسمين الماضيين، ليلفت أنظار عمالقة أوروبا.
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