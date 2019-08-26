صرف الزمالك مكافآت التأهل بعد فوزه مباشرة

قام مسئولين نادي الزمالك، باتخاذ قرار صرف المكافآت للاعبين في نادي الزمالك، نتيجة لتأهلهم للدور رقم 32 في دوري أبطال إفريقيا، وذلك خلال الساعات المقبلة، ويستعد نادي الزمالك في الأربعاء المقبل لمواجهة نادي المقاصة على ملعب الجيش في برج العرب في ربع كأس مصر النهائي.

ومن الجدير بالذكر أن نادي الزمالك قد حقق فوزاً مبهراً في حين لقاءه مع فريق ديكاداها الصومامي وذلك على ملعب برج العرب في الدور رقم 64 لأبطال إفريقيان مع العلم أنه قد فاز بعدد 7 أهداف كبيرة في لقاء الذهاب، فنادي الزمالك من أهم النوادي على مستوى النوادي في العالم، فيحقق نادي الزمالك الكثير من الانجازات مما أكسبه شعبية كبيرة ما بين الجماهير.