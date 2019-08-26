شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يتعاقد مع وائل فراج 3 مواسم في صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء عثمان الدسوقي المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية عن نجاح مسئولو الداخلية في إتمام التعاقد مع وائل فراج هداف طلائع الجيش السابق، في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

أضاف الدسوقي في تصريحات خاصة أن عقد اللاعب يمتد لثلاث موسم مع نادي الداخلية، تبدأ من الموسم المقبل.

كان الداخلية قد نجح في ضم أحمد عبد الفتاح الملقب بالعندليب من فريق إنبي، وسامي عبد الستار، ومصطفى حجاب من إف سي مصر خلال الساعات الماضية.