شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أسامة إسماعيل، مدير المركز الإعلامي باتحاد الكرة والمتحدث الرسمى، حقيقة ما تردد عن تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة فى ربع نهائى كأس مصر.
وقال أسامة إسماعيل، إن اتحاد الكرة لم يقرر تأجيل المباراة، مؤكداً إقامتها فى موعدها بعد غد الأربعاء فى ربع نهائي كأس مصر، ولم يحدث تعديل فى ذلك مطلقا حتى الآن.
وكانت الساعات الماضية قد شهدت تدوال أنباء حول تأجيل اللقاء إلى الجمعة المقبل، وهو ما نفاه أسامة إسماعيل مؤكداً أن المباراة ستقام فى موعدها ولم يحدث أى تأجيل.
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