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لجنة التواصل مع الجماهير تبدأ عملها فى الإسماعيلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت لجنة التواصل مع جماهير الإسماعيلى التى تم تشكيلها ويترأسها المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة عملها مساء أمس.

 

وعقدت اللجنة جلسة مع عدد من الجماهير بأحد المقاهى الشهيرة بوسط المدينة، وتم خلالها الاستماع لمطالبهم، وشهد الاجتماع التأكيد على أن مجلس الإدارة عمل على تلبية كافة طلبات الجهاز الفنى من تعاقدات على قدر كبير من الكفاءة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

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وفى ختام الجلسة تم الاستماع لعدة مقترحات من قبل الجماهير وهو ما وعد أعضاء اللجنة ببحثه والعمل على تنفيذه فى الفترة المقبلة.

 

ومن المقرر أن تعقد اللجنة مزيدا من الاجتماعات مع الجماهير وتفعيل دور حلقة الوصل بين إدارة النادى والجماهير من أجل التواصل والتشاور بشكل دورى وبما يعود بالنفع على النادى.

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