شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة يجرى أشعة "سونار" لتحديد مدة غيابه عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى رامى ربيعة، مدافع النادي الأهلي، أشعة بالسونار خلال الساعات المقبلة، بناءً على طلب الجهاز الطبي الذي لم يكتف بالأشعة العادية التى أجراها اللاعب.

ويعرض رامي ربيعة نتيجة الأشعة علي الجهاز الطبي على هامش مران الفريق غداً لتحديد مدة غيابه عن التدريبات بدقة، وتعرض رامى ربيعة لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان التي جاءت في اياب دور ال٦٤ لبطولة دوري ابطال افريقيا، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بـ9 أهداف نظيفة.