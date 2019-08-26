شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافسات اليوم فى دورة الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنافس اليوم منتخبات تنس الطاولة والجمباز والطائرة واليد والكاراتيه فى دورة الألعاب الأفريقية التى تقام بالمغرب وتستمر حتى 31 أغسطس الجارى. ألعاب القوى ألعاب القوى يستهل منتخب العاب القوى منافساته فى الدورة، حيث يلعب كل من بسنت حميدة، ومصطفى رمضان، ورامى المهددى ، وإسراء عويس، وإيمان البشل، وعلى عبد المجيد، وشهاب أحمد، وسالم عطية، وحمادة أحمد. الريشة الطائرة الريشة الطائرة يلعب منتخب الريشة الطائرة منافسات الفردى سيدات فى تصفيات البطولة كرة اليد كرة اليد يلعب منتخب كرة اليد رجال مع نظيره نيجيريا فى منافسات ربع النهائى الملاكمة الملاكمة يخوض لاعبو الملاكمة منافسات ربع النهائى فيلتقى عبد الرحمن عرابى مع لاعب الكاميرون وأحمد عبد المنعم مع لاعب الجزائر. الشطرنج الشطرنج وعلى مستوى الشطرنج يلعب أحمد عبد الشهيد، وباسم إبراهيم، وشروق وفا، وشاهندة وفا تصفيات الفردى. Advertisements السلاح السلاح وفى السلاح يخوض كل من محمد علبد العال و مهاب شوقى، ومهاب بهجت ويارا الشرقاوى و نور محمد و نهى حسين منافسات النهائى. الجمباز الجمباز تلعب بنات الجمباز منافسات الفرق فى نهائى الدورة الكاراتيه الكاراتيه يلعب منتخب الرجال و السيدات منافسات النهائى فى كاتات فردى و جماعى وكوميتيه فردى وجماعى الرماية الرماية على مستوى الرماية يلعب أحمد قمر ، و أحمد زاهر ، و ماجى عشماوى ، و سوزان خير الله تنس الطاولة تنس الطاولة يلعب الرجال و السيدات منافسات الزوجى فى الدور النهائى التنس التنس وعلى مستوى التنس فتقام تصفيات البطولة بمشاركة فردى الرجال و السيدات يذكر أن البعثة المصرية مازالت تتصدر ترتيب الدول المشاركة فى البطولة بعد أن وصل رصيدها الى 85 ميدالية متنوعة ، و مقسمة الى 27 ميدالية ذهبية و37 ميدالية فضية و22 ميدالية برونزية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على منافسات اليوم فى دورة الألعاب الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.