شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فيديوجراف.. أكثر 3 فرق فى تاريخ الدورى حصدا للنقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد جميع الأندية خلال الفترة الحالية لانطلاق بطولة الدورى الممتاز فى نسختها الجديد لموسم 2019-2020 يوم 19 سبتمبر المقبل.

وشهدت بطولة الدورى الممتاز طوال تاريخها العديد من الأرقام القياسية، ويعد الأهلى صاحب "نصيب الأسد" من الإنجازات، على جميع النواحى، سواء على مستوى عدد الألقاب والأهداف وصناعة النجوم وغيرها، يليه الزمالك "الغريم التقليدى" الذى ينافسه دائماً على اللقب.

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وعلى مدار تاريخ مشاركاته بالدورى الممتاز نجح الأهلي في تحقيق العديد من الأرقام الخاصة بالبطولة، خصوصًا فى الفترة التى قاده فيها البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق لـ"القلعة الحمراء"، وشهدت ظهور الجيل الذهبى لأبناء الجزيرة، والذى صال وجال فى البطولة المحلية ولم يستطع أى فريق إيقاف قطار إنجازاته، وتغيرت ملامح المنافسة نسبيًا بعد اعتزال معظم أبناء هذا الجيل، وبدأ الزمالك يدخل حلبة الصراع على اللقب بقوة بعد سنوات عجاف من الابتعاد عن البطولة.

ويركز "سوبر كورة" خلال هذا التقرير على أكثر 3 فرق فى تاريخ الدورى المصرى حصدا للنقاط، وكانت فترة جوزيه مع الأهلى هى العامل المشترك خلال هذا الملف، حيث ضرب الثعلب البرتغالى العديد من الأرقام القياسية بداية موسم 2004-2005، على رأسها الوصول إلى أكبر عدد من النقاط فى تاريخ المسابقة رغم أن الدورى كان يشارك فيها 14 ناديًا فقط.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا