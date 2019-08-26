شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. المقاولون يضم شكرى نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى المقاولون العرب ضم شكرى نجيب، لاعب الإسماعيلى، خلال الميركاتو الصيفى الجارى على سبيل الاعارة لمدة موسم.

وأكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على فريق الكرة، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن مسئولى ذئاب الجبل أنهوا الاتفاق مع اللاعب وإدارة الإسماعيلي.

ويغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب مساء اليوم الاثنين إلى كرواتيا للدخول في معسكر إعداد خارجي، فى إطار استعدادات ذئاب الجبل للموسم الجديد الذى ينطلق فى سبتمبر المقبل، وكان فريق المقاولون قد خاض معسكرين قبل السفر إلى كرواتيا، الأول فى الإسكندرية والثانى بالجبل الأخضر.

ويصطحب عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون، الصفقات الجديدة فى معسكر الفريق، وكان مسئولو ذئاب الجبل قد تعاقدو مع 5 لاعبين وهم محمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق، وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، إبراهيم عادل.