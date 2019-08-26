شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرحب بالانتقال النهائى لأيمن حفنى عن إعارته للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحفظ مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على عرض مصر المقاصة باستعارة أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وشدد منصور على أنه فى حال رحيله سيكون عن طريق البيع النهائي لكبر سنه.

ويفضل مرتضى منصور استمرار أيمن حفنى مع الزمالك ولكن مازال اللاعب يتمسك بالانتقال إلى مصر المقاصة من أجل الحصول على فرصة المشاركة بصورة أكبر بعد تضاؤل فرصته فى القلعة البيضاء.

وعقد اللاعب عدة جلسات مع رئيس القلعة البيضاء للحصول علي موافقته وإقناعه بشأن رحيله للنادى الفيومى خلال الفترة الجارية، وفضل رئيس القلعة البيضاء عقد جلسة أخيرة مع حفني لمحاولة إقناعه بالبقاء وفى حال رفضه سيشترط انتقاله نهائيا بمقابل مالى جيد للفريق الفيومى حتى يستفيد النادى من الناحية المالية نظير رحيل لاعبه بشكل نهائى، خاصة فى ظل رغبة مسئولى النادى الفيومى أيضا فى حسم الملف خلال الفترة الحالية.