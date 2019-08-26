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المقاصة يبدأ الاستعداد للزمالك بمران مسائى فى معسكر الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة نادى الزمالك فى ربع نهائي كأس مصر، فى المباراة التى تقام على ملعب برج العرب الأربعاء المقبل.

ويخوض المقاصة مراناً مسائياً بفندق إقامة الفريق بالإسكندرية، حيث دخل الفريق الفيومى بمعسكر مغلق ضم 21 لاعباً استعداداً لمواجهة القلعة البيضاء.

واللاعبون المختارون هم: أحمد عادل  عبدالمنعم و محمود حمدي  و محمد كوكو لحراسة المرمى و عصام صبحي  و أحمد عبد العزيز مودى، شريف حازم وهاني سعيد  وعاصم سعيد وأحمد ياسين وأحمد محسن ومصطفي شبيطة وصلاح ريكو وخالد اوتشو، باولن فوافي وميدو جابر ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وأودو موسيس وعبد الله مجدي وصلاح أمين وعمرو مرعى.

 

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