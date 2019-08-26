شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الموجود يتأهل لربع نهائى بطولة العالم للجودو فى اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل محمد عبد الموجود، لاعب منتخب الجودو، لربع نهائى وزن 66 كجم بمنافسات بطولة العالم التى تقام باليابان وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل، بعد تغلبه على لاعبى أمريكا ومونتنيجرو وأذربيجان فى الأدوار الأولى.

ويشارك الجودو فى منافسات بطولة العالم بقائمة تضم محمد عبد الموجود 66كجم ، أحمد على عبد الرحمن 66 ، محمد محى الدين 73 كجم ، محمد على عبد العال 81 ، عبد الرحمن محمد 81 ، حاتم عبد الاخر 90 ، رمضان درويش 100 كجم ، أحمد وحيد +100، ميسره النجار + 100، ويرافقهم سيد أبو ميدان مديرا فنيا للفريق.

يذكر أن مطيع فخر الدين رئيس اتحاد الجودو ومعه مرزوق محمد نائب الرئيس ورئيس البعثة يتواجدان فى اليابان لحضور فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الدولى والتى أقيمت على هامش البطولة.