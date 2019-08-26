تقرير.. صراع هدافي بريميرليج يشتعل مبكرًا.. صلاح في المنافسة.. ومفاجأتان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

انتهت ثلاث جولات من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، والصراع بدأ مبكرًا للمنافسة على الحذاء الذهبي، بعدما حصل عليها الثلاثي الأفريقي محمد صلاح وساديو ماني نجما ليفربول، وبير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال بتسجيلهم 22 هدفًا في الموسم المنقضي.

الموسم الحالي بدأ الصراع مبكرًا بين أكثر من لاعب، لكن الظاهرة كانت بدخول مهاجمي الفرق الصغيرة ضمن المنافسة.

- بوكي ينافس ستيرلينج

فرض المهاجم الفلندني بوكي لاعب نورويتش سيتي نفسه بين كبار بريميرليج، منذ بداية الموسم الحالي، على الرغم من إمكانيات الفريق "الكاناري" بالمقارنة مع الفرق الأخرى.

بوكي صاحب الـ29 عامًا، استطاع أن يسجل خمسة أهداف حتى الآن بالتسجيل في ثلاث مباريات متتالية بواقع هدف أمام ليفربول وتشيلسي وثلاثة أهداف أمام نيوكاسل.

في المقابل، بدأ رحيم ستيرلينج أحد أهم نجوم مانشستر سيتي موسمه بشكل مميز حتى الآن بعد مرور ثلاث جولات، حيث استطاع أن يسجل خمسة أهداف بواقع ثلاثة أهداف أمام ويستهام وهدفين أمام كل من توتنهام وبورنموث.

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- مفاجأة أمام أجويرو

ليس بوكي مهاجم نورويتش سيتي المفاجأة الوحيدة حتى الآن إنما يتنافس الإنجليزي المخضرم أشلي بارنز مهاجم فريق بيرنلي على صراع الهدافين بتسجيله أربعة أهداف مع فريقه حتى الآن.

الإنجليزي البالغ من العمر 29 عامًا نجح في تسجيل أربعة أهداف حتى الآن بواقع هدفين أمام ساوثهامبتون وهدفين في شباك الثنائي آرسنال وولفرهامبتون.

في المقابل، يتواجد لاعب آخر من مانشستر سيتي ضمن المنافسة وهو الهداف سيرجيو أجويرو صاحب الأربعة أهداف حتى الآن حيث جاءت أهداف بواقع هدف أمام ويستهام وتوتنهام وهدفين أمام بورنموث.

- صلاح ضمن القائمة

بعدما نال النجم المصري ولاعب ليفربول محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي في آخر موسمين عاد "مو" لينافس من جديد على الهداف في موسمه الثالث مع الريدز.

صلاح حتى الآن سجل ثلاثة أهداف حيث جاءت أهدافه أمام نورويتش سيتي بواقع هدف، وهدفين أمام أرسنال في قمة الجولة الثالثة.

اللافت للنظر حتى الآن أن صلاح لا يسجل سوى في الأنفيلد، حيث لم يسجل في الجولة الثانية أمام سوثهامبتون في مباراة أقيمت على ملعب "ساينت ماري" معقل "القديسين".