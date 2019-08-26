ميسي “القائد” يحتفل بالإنجاز التاريخي للشاب أنسو فاتي مع برشلونة

ظهر الجناح الغيني الصغير أنسو فاتي (16 عاماً) لأول مرة في مباراة رسمية بقميص برشلونة الأحد عندما شارك في اكتساح فريقه لريال بيتيس (5-2) على ملعب (الكامب نو) في ختام الجولة الثانية بالليجا، ليدخل تاريخ البلاوجرانا من الباب الكبير.

وانهالت التهاني على اللاعب الأسمر، أبرزها، من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لم يشارك في اللقاء للإصابة وكان حاضراً في المدرجات، حيث نشر صورة عبر حسابه على (إنستجرام) وهو يحتضن اللاعب بقوة عقب ظهوره الرسمي الأول.

وعلق ‘ليو’ على الصورة قائلاً: “مباراة كبيرة من الجميع. أول ثلاث نقاط في الليجا، وسعيد للغاية لمشاهدة هؤلاء الفتية من أبناء النادي وهم يحققون حلمهم بالوصول للفريق الأول والتسجيل في الكامب نو في مباراة رسمية”.

وأرفق ميسي هذه الكلمات بصورة له وهو يحتضن فاتي الذي أصبح ثاني أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية في تاريخ النادي الكتالوني.

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ودخل اللاعب الغيني، صاحب الـ16 عاماً و9 أشهر و25 يوماً، في الدقيقة 78 كبديل للاعب آخر من مدرسة (لا ماسيا) وهو كارليس بيريز الذي قدم مردوداً رائعاً كلله بتسجيل الهدف الثالث.

وشارك فاتي مؤخراً في تدريبات البرسا، قبل أن يتم استدعاؤه السبت من قِبل المدير الفني إرسنتو فالفيردي، لقائمة مباراة ريال بيتيس نظراً للنقص الكبير في صفوف الفريق بسبب غياب الثلاثي ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبيلي للإصابة.

يذكر أن الفلبيني باولينو ألكانتارا يحتفظ بالرقم القياسي لأصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية بقميص البرسا عن عمر 15 عاما و4 أشهر و18 يوما في 25 فبراير/شباط 1912.