استبعاد جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين من إدارة لقاء الزمالك والمقاصة في كأس مصر

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، على استبعاد الحكمين الدوليين، جهاد جريشة وابراهيم نور الدين، من ادارة لقاء الزمالك والمقاصة بعد غد في ربعنهائي كأس مصر.
واتفقت اللجنة على استبعاد الثنائي، خاصة وأن نور الدين ادار لقاء الزمالك والاسماعيلي فيالجولة قبل الأخيرة الموسم الماضي للدوري، أما جهاد جريشة، فقد قررت اللجنة ايقافه بسبب مباراة الأهلي وبيراميدز واتخاذه بعض القرارات الخاطئة، بجانب ادارته نهائي مركز شباب ميت فضالة دون إذن اللجنة.
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