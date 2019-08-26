اليوم.. النصر السعودي يواجه السد القطري بربع نهائي دوري أبطال أسيا

يصطدم فريق النصر السعودي بنظيره السد القطري، اليوم الاثنين في الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا، على ملعب الملك فهد، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أسيا.

ومن المقرر أن تكون مباراة الإياب بين السد والنصر في السادس عشر من الشهر المقبل على ملعب حمد بن جاسم بقطر.

فيما يخوض الهلال السعودي مواجهة مرتقبة مع مواطنه

اتحاد جدة مواجهة مرتقبة غدًا الثلاثاء بالدور ذاته.

ربع نهائي دوري أبطال أسيا تسيطر عليه السعودية بثلاثة أندية وممثل وحيد لقطر، وفي الجانب الآخر يمثل اليابان فريقي أنتلرز وأوراوا ويمثل الصين شانجاهاي إيست أسيا وغوانغجو إفرغراند.